Кондиционер для белья: скрытая опасность, о которой молчат производители

Миллионы людей регулярно добавляют кондиционер при стирке, считая его безвредным средством для мягкости и свежести. Однако специалисты предупреждают: привычный ополаскиватель может таить в себе серьезные риски.

Старший научный сотрудник британского бренда Ребекка Джейкман в интервью Daily Mail призналась, что сама никогда не использует кондиционер и не рекомендует его другим.

Почему стоит отказаться от ополаскивателя:

при избыточном применении он может вызывать раздражение кожи и даже химические ожоги;

остатки средства никогда полностью не вымываются, образуя на ткани плотный слой химии, который постоянно контактирует с кожей;

со временем на одежде появляются разводы и пятна, которые невозможно удалить.

Таким образом, кондиционер не только вреден для здоровья, но и сокращает срок службы вещей. Эксперты советуют пересмотреть привычки в уходе за бельем и выбирать более безопасные альтернативы.

