Мальчик во время игры случайно отравил своего четырехлетнего брата В Норильске восьмилетний мальчик случайно отравил брата бытовой химией

В Норильске произошел несчастный случай: восьмилетний ребенок случайно отравил своего четырехлетнего брата бытовой химией, сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю. Мальчик находится в больнице.

Дети находились под присмотром старшей родственницы. Ранее семья в поле зрения органов внутренних дел не попадала. Полицейскими по данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, старший ребенок самостоятельно создал смесь из бытовых химических веществ, чтобы понаблюдать за химической реакцией. В результате его четырехлетний брат случайно выпил приготовленную жидкость. Ребенок жив и проходит лечение в больнице Норильска.

