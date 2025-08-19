Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 11:27

Мальчик во время игры случайно отравил своего четырехлетнего брата

В Норильске восьмилетний мальчик случайно отравил брата бытовой химией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Норильске произошел несчастный случай: восьмилетний ребенок случайно отравил своего четырехлетнего брата бытовой химией, сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю. Мальчик находится в больнице.

Дети находились под присмотром старшей родственницы. Ранее семья в поле зрения органов внутренних дел не попадала. Полицейскими по данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, старший ребенок самостоятельно создал смесь из бытовых химических веществ, чтобы понаблюдать за химической реакцией. В результате его четырехлетний брат случайно выпил приготовленную жидкость. Ребенок жив и проходит лечение в больнице Норильска.

Ранее семья с детьми отравилась во время отдыха в пятизвездочном отеле в Хургаде. Отдых в этом отеле обошелся семье более чем в 200 тысяч рублей, однако после употребления жареных колбасок на ужин у нескольких членов семьи появились признаки пищевого отравления.

До этого в детском лагере «Патриот» в Стерлибашевском районе Башкирии произошло массовое отравление: 33 человека, включая 28 детей, почувствовали себя плохо. По предварительным данным, причиной могла стать норовирусная инфекция у сотрудника пищеблока.

отравления
интоксикация
бытовая химия
Норильск
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт рассказал о «тяжелейшем» этапе переговоров по Украине
Академик объяснил, почему собак больше не отправляют на МКС
Глава РФПИ опубликовал фото Трампа во время звонка Путину
В Европе анонсировали новый звонок лидеров стран континента с Трампом
Фестиваль науки и технологий состоится в парке «Острова Мечты»
Лавров обвинил Запад в двойных стандартах из-за Зеленского
«Узнали из новостей»: производитель о попавшем на Аляску мотоцикле
Рэпер ST выступит под симфонический оркестр на фестивале «Культурный город»
Свыше 40 регионов РФ примут участие в форуме-выставке «Земли России»
Директора лагеря обвинили в смерти 10-летней девочки
День государственного флага РФ: история и значение
Психолог назвала способы защиты от деменции
В работе крупного российского банка произошел массовый сбой
Алексей Чумаков перенес сложную операцию, длившуюся пять часов
Стендап-комик Щербаков стал иноагентом в глазах жителей Кузбасса
Биолог раскрыл, насколько для человека опасны пауки-осы
Что известно о встрече Путина и Зеленского: дата, где пройдет, инсайды
Лавров раскрыл главную цель СВО
«Очень сдержанно»: политолог сравнил встречи Трампа с главами РФ и Украины
Альпинист оценил шансы спасения сломавшей ногу россиянки на пике Победы
Дальше
Самое популярное
Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса
Общество

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.