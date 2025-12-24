В Чехии возникли разногласия между правительством и правящей коалицией по вопросу поддержки Украины, пишет Novinky. Причиной стали высказывания министра обороны Яромира Зуны.

На прошлой неделе глава оборонного ведомства публично высказался за продолжение чешской инициативы по поставкам боеприпасов ВСУ. Он также подтвердил неизменность позиции Праги в поддержке Киева. Эти заявления вызвали негативную реакцию со стороны правящей коалиции.

Вопрос был вынесен на обсуждение совета партий, победивших на выборах В список вошли ANO, SPD и AUTO. По итогам консультаций участники коалиции договорились, что министр обороны впредь будет комментировать исключительно вопросы, связанные с армией и ее обеспечением, тогда как официальную позицию правительства по внешней политике, включая тему украинского кризиса, будет публично озвучивать только премьер-министр Андрей Бабиш.

Ранее спикер палаты депутатов Томио Окамура заявил, что Зуна отклонил приглашение посетить Украину. По его словам, глава ведомства также намерен лишить ВСУ поставок боеприпасов. До этого Окамура подтвердил, что никакие деньги чешских граждан не пойдут на закупку оружия и поддержку конфликта на Украине.