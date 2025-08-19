Отдых в пятизвездочном отеле Египта обернулся мучениями туристов из России Семья с детьми отравилась жареными колбасками в одном из египетских отелей

Семья с детьми отравилась жареными колбасками в пятизвездочном отеле AMC Royal Hotel & Spa в Хургаде, передает Telegram-канал SHOT. Отдых в этом отеле обошелся семье более чем в 200 тысяч рублей за неделю.

В течение первых четырех дней отдыха все было хорошо, но на пятый день после ужина самочувствие всех членов семьи резко ухудшилось. После употребления жареных колбасок в один из ужинов у женщины и детей появились признаки пищевого отравления: боли в животе, тошнота и повышение температуры. Семья вернулась в Россию в плохом самочувствии и еще несколько дней мучилась от последствий отравления.

Ранее туристы уже выражали недовольство качеством обслуживания в этом отеле. В весенний период, по словам гостей, в отеле отсутствовали свежие фрукты. Сотрудники AMC Royal Hotel & Spa объяснили это трудностями с поставщиками.

Ранее в детском лагере в Башкортостане произошло массовое отравление. В инфекционный центр Стерлитамака доставили 25 человек, среди которых 22 ребенка и трое взрослых. После осмотра в больнице девять человек отпустили домой, 16 человек госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести.