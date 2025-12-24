Салат «Морковный рай» с печенью — нежнее не бывает! Готов за 20 минут

Этот салат популярен благодаря своей простоте и гармоничному вкусу. Печень является источником железа, а морковь добавляет приятную сладость.

Возьмите 300 г куриной печени. Промойте ее, удалите пленки. Обжарьте печень в течение 5–7 минут до готовности (не пересушите!). Посолите и поперчите. Остудите готовую печень и нарежьте небольшими кусочками или соломкой.

2 средние моркови натрите. 1 крупную луковицу нарежьте тонкими полукольцами. Пассеруйте их и остудите. 2 яйца сварите, очистите и мелко нарежьте или натрите.

Смешайте 2–3 ст. л. майонеза (можно заменить на сметану или йогурт). Добавьте 1 зубчик чеснока, пропущенный через пресс (по желанию, для пикантности). Добавьте соль и перец по вкусу.

В глубокой миске соедините нарезанную куриную печень, обжаренные лук и морковь и яйца. Заправьте салат и аккуратно перемешайте.

Дайте салату настояться в холодильнике 20–30 минут перед подачей, чтобы вкусы соединились.

Совет: для более яркого вкуса добавьте в салат 50 г маринованных огурцов, нарезанных мелким кубиком.

