Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 10:55

Салат «Морковный рай» с печенью — нежнее не бывает! Готов за 20 минут

Салат «Морковный рай» для любителей печени Салат «Морковный рай» для любителей печени Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот салат популярен благодаря своей простоте и гармоничному вкусу. Печень является источником железа, а морковь добавляет приятную сладость.

Возьмите 300 г куриной печени. Промойте ее, удалите пленки. Обжарьте печень в течение 5–7 минут до готовности (не пересушите!). Посолите и поперчите. Остудите готовую печень и нарежьте небольшими кусочками или соломкой.

2 средние моркови натрите. 1 крупную луковицу нарежьте тонкими полукольцами. Пассеруйте их и остудите. 2 яйца сварите, очистите и мелко нарежьте или натрите.

Смешайте 2–3 ст. л. майонеза (можно заменить на сметану или йогурт). Добавьте 1 зубчик чеснока, пропущенный через пресс (по желанию, для пикантности). Добавьте соль и перец по вкусу.

В глубокой миске соедините нарезанную куриную печень, обжаренные лук и морковь и яйца. Заправьте салат и аккуратно перемешайте.

Дайте салату настояться в холодильнике 20–30 минут перед подачей, чтобы вкусы соединились.

  • Совет: для более яркого вкуса добавьте в салат 50 г маринованных огурцов, нарезанных мелким кубиком.

Еще одно блюдо из печени: готовим печеночный торт «Король закусок».

Читайте также
Беру всего пачку красной рыбки: салат «Рыба моя» — готовим на Новый год вкусно и без мороки
Общество
Беру всего пачку красной рыбки: салат «Рыба моя» — готовим на Новый год вкусно и без мороки
Тонкое тесто, яблоки и орехи — скручиваю австрийский апфельштрудель. Хрустящий рулет, который тает во рту
Общество
Тонкое тесто, яблоки и орехи — скручиваю австрийский апфельштрудель. Хрустящий рулет, который тает во рту
Ужин за 30 минут: куриные рулетики с сыром в духовке — сочные и нежные!
Семья и жизнь
Ужин за 30 минут: куриные рулетики с сыром в духовке — сочные и нежные!
Обалденная рыба за 20 минут: готовим минтай в самом вкусном маринаде
Семья и жизнь
Обалденная рыба за 20 минут: готовим минтай в самом вкусном маринаде
Чизкейк — прошлый век. Мой быстрый десерт — турецкая ачма: нежнейший сырный пирог из теста фило
Общество
Чизкейк — прошлый век. Мой быстрый десерт — турецкая ачма: нежнейший сырный пирог из теста фило
салаты
рецепты
простой рецепт
быстрый рецепт
кулинария
кухня
продукты
Новый год
праздники
новогодние традиции
печень
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психиатр ответил, как мошенники заставили мужчину взорвать полицейских
Оверчук заявил о переориентации торговли России на незападные страны
Бабушка не вернула квартиру по «схеме Долиной» и отомстила покупателям
Лавров назвал темы переговоров Путина с главой МИД Сирии
Юрист объяснил, станет ли первый штраф за склонение к абортам прецедентом
Мой секретный рецепт цитрусового ликера, который покорит всех
Россиянам дали рекомендации по защите своих устройств от мошенников
Королевская семья Британии: новости, родственник Дианы пытался убить жену
СК показал работу следователей и криминалистов на месте взрыва в Москве
Усольцевы могли исчезнуть из-за резкой смены погоды
Погода в Москве в среду, 24 декабря: к Новому году вернется оттепель?
Спектакль «Вероника решает» пройдет в театре «Модерн»
Публикация файлов Эпштейна обернулась хаосом
«Я верил в Деда Мороза»: отец устроил истерику на утреннике сына
Стало известно о новых функциях iPhone 18 Pro
Названа новая версия взрыва на юге Москве, унесшего жизни двух полицейских
Бывшего «короля» Балашихи и его подельника задержали за вымогательство
Автоэксперт раскрыл, как проверить качество незамерзайки
В Петербурге открыли новую трамвайную линию
«Популярность пройдет»: в пекарне «Машенька» поднимут цены
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.