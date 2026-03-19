Никакого больше винегрета и шубы — готовлю свеклу по-грузински. Домашние думают, заказала в кафе

Беру вареную свеклу, грецкие орехи и ароматную зелень — и готовлю пикантный салат с грузинским характером прямо в миске. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для праздничного стола или уютного ужина.

Получается обалденная вкуснятина: сочные брусочки свеклы, ароматная заправка с чесноком и травами, хрустящие орешки и тонкая кислинка лимона — все вместе создает взрыв вкуса, от которого невозможно оторваться.

Для приготовления вам понадобится: 4 свеклы, 1 луковица, 100 граммов грецких орехов, 1–2 зубчика чеснока, 1 столовая ложка лимонного сока, 2–3 столовые ложки растительного масла, соль и перец по вкусу, 1 чайная ложка хмели-сунели, зелень (кинза или петрушка) по вкусу. Свеклу отварите, остудите и очистите. Лук нарежьте полукольцами, сбрызните лимонным соком и маслом. Орехи порубите ножом, чеснок пропустите через пресс, зелень мелко нарежьте. Смешайте лук, орехи, чеснок, специи и зелень. Свеклу нарежьте брусочками, добавьте к остальным ингредиентам, перемешайте. Дайте салату настояться в холодильнике 2 часа.

