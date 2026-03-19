Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 марта 2026 в 13:35

Никакого больше винегрета и шубы — готовлю свеклу по-грузински. Домашние думают, заказала в кафе

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру вареную свеклу, грецкие орехи и ароматную зелень — и готовлю пикантный салат с грузинским характером прямо в миске. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для праздничного стола или уютного ужина.

Получается обалденная вкуснятина: сочные брусочки свеклы, ароматная заправка с чесноком и травами, хрустящие орешки и тонкая кислинка лимона — все вместе создает взрыв вкуса, от которого невозможно оторваться.

Для приготовления вам понадобится: 4 свеклы, 1 луковица, 100 граммов грецких орехов, 1–2 зубчика чеснока, 1 столовая ложка лимонного сока, 2–3 столовые ложки растительного масла, соль и перец по вкусу, 1 чайная ложка хмели-сунели, зелень (кинза или петрушка) по вкусу. Свеклу отварите, остудите и очистите. Лук нарежьте полукольцами, сбрызните лимонным соком и маслом. Орехи порубите ножом, чеснок пропустите через пресс, зелень мелко нарежьте. Смешайте лук, орехи, чеснок, специи и зелень. Свеклу нарежьте брусочками, добавьте к остальным ингредиентам, перемешайте. Дайте салату настояться в холодильнике 2 часа.

Проверено редакцией
Читайте также
салаты
рецепты
закуски
свекла
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Реабилитолог объяснил, зачем нужна разминка во время работы
Названа причина, почему Украина не хочет договариваться с Трампом
Опубликованы кадры с моментом удара по журналистам RT в Ливане
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 19 марта, фото, видео
На Международном транспортно-логистическом форуме обсудят цифровизацию
Президент Ирана может уйти в отставку из-за злости на КСИР
Макрон выступил со срочным призывом по войне на Ближнем Востоке
Что известно о новых деталях операции "Поток"
Возвращение «Склифосовского», кризис Цыганова: что смотреть на неделе
Сотрудники ТЦК «мобилизовали» гуся
Выяснились подробности личной жизни убитого в Ленобласти юноши
«Случайным назвать нельзя»: Захарова об ударе по журналистам RT в Ливане
В поселке под Солнечногорском реконструировали станцию обезжелезивания
Как близкие актера Ершова поступили с его телом после панихиды
Врач назвала основную причину весенней хандры
Известного правозащитника-иноагента объявили в розыск
Россиянин попал на операционный стол со слоном и ферзем в заднем проходе
Иран устроил «огненный дождь» для стратегически важных объектов Израиля
Онищенко рассказал, какие вирусы сейчас преобладают в России
Полотенца как часть интерьера: как правильно сочетать цвет и фактуру
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.