Ряд зарубежных банков захотели отказаться от российского рынка

Сразу несколько крупных европейских банков выразили желание покинуть российский рынок, рассказал глава «Ренессанс Капитала» Максим Орловский в интервью газете «Коммерсант». В их числе он назвал Raiffeisen Bank International, UniCredit и ING Group.

За последний год из крупных международных финансовых групп продать свой российский банковский бизнес удалось лишь американской Citigroup, отметил Орловский. Причинами желания уйти из России не всегда являются масштабы бизнеса или роль банка в международной структуре.

Зачастую процессу ухода препятствуют регуляторные ограничения, пояснил глава «Ренессанс Капитала». Он добавил, что уйти получается не всегда еще и потому, что оставшиеся финансовые учреждения решают важные трансграничные задачи не только в интересах российских компаний.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщало, что банковская группа Raiffeisen Bank International, владеющая российским Райффайзенбанком, не смогла продать свою долю в бизнесе в РФ. По информации агентства, переговоры по этому вопросу продолжаются. Уточнялось, что у австрийской компании нет срока завершения сделки.