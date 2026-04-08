В посольстве раскрыли, есть ли жертвы среди россиян при атаках на Ливан

Россияне не пострадали при атаке Израиля на Ливан, передает пресс-служба посольства РФ в стране. В дипведомстве призвали соотечественников воздержаться от поездок в Ливан и избегать опасных районов.

Израильские военные провели масштабную серию атак по всей стране. Были нанесены множественные удары по Бейруту и его окрестностям. Сообщается о многочисленных погибших и раненых. По последним имеющимся сведениям, пострадавших среди российских граждан после бомбардировок нет, — сказано в сообщении.

Ранее в Министерстве здравоохранения Ливана сообщили, что жертвами удара Израиля стали около 100 человек, еще 700 получили ранения. Речь идет о бомбардировках, произошедших в среду, 8 апреля.

Кроме того, пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что на период перемирия страна приостанавливает атаки на иранскую территорию, однако военные действия против ливанского движения «Хезболла» не прекратятся. Согласно распоряжению руководства, вооруженные силы остаются в состоянии повышенной боевой готовности.