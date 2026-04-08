Ливан раскрыл огромные потери после атак Израиля Почти 100 человек погибли после атак Израиля на Ливан 8 апреля

Почти 100 человек погибли и 700 получили ранения в результате удара Израиля по Ливану, сообщили телеканалу Al Jazeera в Минздраве республики. Речь идет об атаках, которые происходили в среду, 8 апреля.

87 погибших и более 700 раненых в результате сегодняшних израильских атак, — сказано в сообщении.

До этого сообщалось, что сотни человек пострадали и получили ранения за последние несколько часов при израильских авиаударах, нанесенных по различным районам Ливана. В Министерстве здравоохранения страны уточнили, что есть жертвы.

