Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 апреля 2026 в 19:01

Ливан раскрыл огромные потери после атак Израиля

Почти 100 человек погибли после атак Израиля на Ливан 8 апреля

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Почти 100 человек погибли и 700 получили ранения в результате удара Израиля по Ливану, сообщили телеканалу Al Jazeera в Минздраве республики. Речь идет об атаках, которые происходили в среду, 8 апреля.

87 погибших и более 700 раненых в результате сегодняшних израильских атак, — сказано в сообщении.

До этого сообщалось, что сотни человек пострадали и получили ранения за последние несколько часов при израильских авиаударах, нанесенных по различным районам Ливана. В Министерстве здравоохранения страны уточнили, что есть жертвы.

Ранее сообщалось, что израильские спецслужбы взломали приложение для отслеживания времени молитв BadeSaba Calendar, чтобы подстрекать иранских военных к мятежу. В частности, в уведомлениях были призывы выступить против правящего режима и сообщения на фарси с текстом «помощь прибыла».

Мир
Ливан
Израиль
атаки
потери
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Это прорыв: сборная России по водному поло вернулась на мировую арену
В России указали с кого взял пример Нетаньяху
Ормуз снова открыт, тайна мертвой москвички, бегство британцев: что дальше
Краснодарских судей заподозрили в краже земли на 12,5 тыс. гектаров
Москва и Баку договорились укреплять союзническое взаимодействие
«Россия выйдет из тени»: забытое предсказание Жириновского напугало Запад
Илон Маск обратился в суд, чтобы отстранить Альтмана от управления OpenAI
Экс-глава Ростовской области отреагировал на планы отсудить его имущество
Напавшему на учительницу подростку избрали меру пресечения
«Ты обалдела?»: Бузова раскрыла правду о фите с Инстасамкой
Сбежал от жены к блондинке? Пропавшего героя СВО ищут неделю: подробности
В России могут рухнуть цены на самый популярный продукт
Израиль едва не убил главу МИД Бельгии
В посольстве раскрыли, есть ли жертвы среди россиян при атаках на Ливан
США и Иран разошлись в понимании мирного плана
Все сотрудники одного военкомата были отправлены на фронт
Дроны атаковали дипучреждение США и аэропорт в Багдаде
Раскрыто, когда Батраков может оставить «Локомотив» ради французов
Коррупционное имущество экс-замглавы Кубани оценили в 338,6 млн рублей
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Общество

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.