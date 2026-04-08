08 апреля 2026 в 16:35

Минздрав раскрыл ужасающие последствия атаки Израиля на Ливан

Минздрав Ливана заявил о сотнях убитых и раненых в результате израильской атаки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Сотни человек пострадали и получили ранения в результате израильских авиаударов, нанесенных по различным районам Ливана, также есть погибшие, сообщило Министерство здравоохранения страны. Как передает Al Jazeera, речь идет об атаках, совершенных за последние несколько часов.

Сотни людей погибли и получили ранения по всему Ливану в результате израильских ударов за последние несколько часов, — сказано в сообщении.

По информации Национального агентства новостей Ливана, атаки затронули разные части Бейрута, включая центр города и районы около набережной. Вместе с тем удары наносились по городам и деревням на юге Ливана, горным районам и востоку страны в долине Бекаа.

Ранее пресс-служба израильской армии сообщила, что некоторое время назад Военно-воздушные силы Израиля завершили очередную серию бомбардировок ливанской территории. Атаки велись на протяжении 10 минут одновременно по Бейруту, долине Бекаа и южным районам Ливана. По утверждению военных, в общей сложности удалось поразить свыше сотни объектов.

