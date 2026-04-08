Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 апреля 2026 в 19:31

Напавшему на учительницу подростку избрали меру пресечения

Напавшего на учителя у школы в Добрянке подростка арестовали

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Подростка, напавшего на учителя у школы № 5 в Добрянке Пермского края, арестовали, передает ТАСС. Мера продлится два месяца.

Суд постановил удовлетворить ходатайство следователя <…>, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 7 июня 2026 года, — огласила решение судья.

Ранее стало известно, что задержанный в Добрянке молодой человек на допросе выдвинул обвинения в адрес педагога. Он утверждал, будто учительница подвергала его постоянному давлению и травле.

Кроме того, местные жители начали приносить цветы к ступеням школы № 5, где учащийся совершил нападение на преподавателя. Как сообщает источник, на крыльце также остались блистеры от обезболивающих лекарств, брошенные врачами реанимационной бригады.

Также, по данным источника, 17-летний ученик девятого класса, подозреваемый в расправе над преподавательницей школы № 5 в Пермском крае, использовал кухонный нож. Подросток нанес женщине несколько ударов в область спины и грудной клетки. Пострадавшую незамедлительно доставили в больницу, однако в реанимации она скончалась.

Регионы
Пермский край
нападения
подростки
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.