К школе в Пермском крае несут цветы после нападения на учительницу

Цветы у школы № 5 в Добрянке Пермского края, где 17-летний ученик напал с ножом на учителя

Неравнодушные граждане несут цветы к крыльцу школы № 5 в городе Добрянке Пермского края, где ученик напал на педагога, сообщает Telegram-канал Ural Mash. По его данным, также на крыльце лежат упаковки от обезболивающих препаратов, которые оставили там реаниматологи.

Ранее в СУ СК России по Пермскому краю сообщили, что уголовное дело о покушении после нападения на учительницу в Добрянке переквалифицировано на статью об убийстве. Педагог скончалась в медицинском учреждении.

Кроме того, одноклассники подростка рассказали о его неадекватных поступках и угрозах. По их словам, юноша ударялся головой о стену, занимался мастурбацией в здании школы и грубо выражался в сторону преподавателей. Родители остальных учеников направляли жалобы руководству учебного заведения.

Криминалист Михаил Игнатов высказал мнение, что подросток, возможно, являлся членом подпольных экстремистских группировок. Специалист настоятельно рекомендовал досконально проверить содержимое браузерных запросов 17-летнего юноши.