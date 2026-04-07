07 апреля 2026 в 11:34

К школе в Пермском крае несут цветы после нападения на учительницу

Цветы у школы № 5 в Добрянке Пермского края, где 17-летний ученик напал с ножом на учителя Цветы у школы № 5 в Добрянке Пермского края, где 17-летний ученик напал с ножом на учителя Фото: Елена Майорова/РИА Новости
Неравнодушные граждане несут цветы к крыльцу школы № 5 в городе Добрянке Пермского края, где ученик напал на педагога, сообщает Telegram-канал Ural Mash. По его данным, также на крыльце лежат упаковки от обезболивающих препаратов, которые оставили там реаниматологи.

Ранее в СУ СК России по Пермскому краю сообщили, что уголовное дело о покушении после нападения на учительницу в Добрянке переквалифицировано на статью об убийстве. Педагог скончалась в медицинском учреждении.

Кроме того, одноклассники подростка рассказали о его неадекватных поступках и угрозах. По их словам, юноша ударялся головой о стену, занимался мастурбацией в здании школы и грубо выражался в сторону преподавателей. Родители остальных учеников направляли жалобы руководству учебного заведения.

Криминалист Михаил Игнатов высказал мнение, что подросток, возможно, являлся членом подпольных экстремистских группировок. Специалист настоятельно рекомендовал досконально проверить содержимое браузерных запросов 17-летнего юноши.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме поддержали увеличение МРОТ
Раскрыты результаты российской ПВО за сутки
Молодую девушку из ЛНР заподозрили в госизмене и работе на Киев
Почему не работает WhatsApp 7 апреля: где сбои в РФ, будет ли заблокирован
Появились данные о темном прошлом застрелившего родителей из «Сайги»
Замглавы Кубани Коробка проигнорировал суд по делу об изъятии имущества
HR-эксперт назвала востребованные специальности в ближайшем будущем
Экономист предупредил россиян с неофициальными доходами о возможных рисках
Подсчитан ущерб бюджету Анапы от действий замглавы города
Уголовное дело возбудили против вице-губернатора Кубани
Совравшего о службе на СВО россиянина наказали
В РПЦ объяснили, почему не стоит ходить на кладбище в день Пасхи
Политолог объяснил, почему смерть Хаменеи нанесет США непоправимый ущерб
Минтруд разъяснил, можно ли уволить работника во время больничного
Дробышево, Липовка, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 7 апреля
Песков ответил на вопрос о последствиях атаки ВСУ на КТК
План «Перехват» в Таганроге: мужчина расстрелял мать и отца из карабина?
СМИ раскрыли детали отвергнутого США мирного плана Ирана
Названы самые интригующие пары второго раунда Кубка Гагарина
«Не первый раз»: Песков об атаке ВСУ на объект КТК в Новороссийске
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
Семья и жизнь

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

