07 апреля 2026 в 10:21

Дело пермского школьника переквалифицировали после смерти учительницы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Уголовное дело о покушении после нападения на учительницу в Добрянке в Пермском крае переквалифицировано на статью об убийстве, сообщили РИА Новости в СУ СК России по региону. Педагог скончалась в больнице.

Дело переквалифицировали, сейчас статья об убийстве, часть 1, — уточнили в ведомстве.

Ранее одноклассники школьника, устроившего нападение на учительницу в Пермском крае, сообщали о его неадекватном поведении и высказываемых угрозах, а родители других учеников писали заявления в полицию. По их свидетельствам, подросток бился головой о стену, позволял себе самоудовлетворение в стенах школы и нецензурно выражался в адрес педагогов.

Кроме того, криминалист Михаил Игнатов заявил, что пермский школьник, напавший с ножом на учительницу, вероятно, был участником запрещенных экстремистских сообществ. Специалист также рекомендовал подробно изучить историю интернет-поисков 17-летнего подростка. Игнатов добавил, что прослеживается тенденция к ожесточению несовершеннолетних и ухудшению их поведения.

