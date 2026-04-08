08 апреля 2026 в 19:05

Раскрыто, когда Батраков может оставить «Локомотив» ради французов

«Чемпионат»: футболист Батраков может перейти во французский ПСЖ летом 2026 года

Алексей Батраков Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков может продолжить карьеру во французском «Пари Сен-Жермен» уже в ближайшее трансферное окно, сообщает портал «Чемпионат». По информации источника, действующие победители Лиги чемпионов в настоящее время собирают данные о российском футболисте.

Представитель парижского клуба вскоре должен прилететь в Москву для проведения личных переговоров, утверждает издание. Батракову 20 лет, и он проводит сильный сезон.

В сезоне-2025/26 полузащитник принял участие в 30 матчах за «Локомотив» в различных турнирах и забил 16 мячей. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в €25 млн (около 2,3 млрд рублей).

За ПСЖ с 2024 года выступает другой российский футболист — вратарь сборной России Матвей Сафонов. В текущем сезоне он провел 17 матчей, пропустил 18 мячей и семь раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что аргентинский полузащитник Эсекьель Барко близок к продлению контракта со «Спартаком». Известно, что новое соглашение будет заключено сроком на четыре года.

