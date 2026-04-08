08 апреля 2026 в 18:52

Предсказали смерть в 35: что известно о смерти жены бизнесмена в Москве

Погибшая 8 апреля в Москве жена предпринимателя могла быть тесно связана с эзотерикой. NEWS.ru рассказывает о подробностях в деле о предполагаемом самоубийстве на западе столицы.

Тело с ранениями

Тело девушки по имени Нелли было обнаружено у дома на улице Лобачевского утром 8 апреля. Труп был без одежды.

«8 апреля 2026 года около жилого дома, расположенного на улице Лобачевского в городе Москве, обнаружено тело девушки с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений», — говорится в сообщении СКР.

Изначально предполагалось, что речь идет об убийстве, но после основной версией стало самоубийство.

Муж-бизнесмен

Погибшей было 35 лет. На ее теле, предварительно, насчитали 10 ножевых ранений. Здание, возле которого лежал труп, в высоту составляет 17 этажей. Канал уточняет, что в квартире на 14-м этаже, где жила девушка, никого не обнаружили. Дверь была закрыта изнутри.

Также известно, что муж девушки вышел из квартиры за час до трагедии. Про него известно, что он старше супруги на 23 года и является успешным предпринимателем. Брак они заключили в 2023 году.

«Мне очень плохо»

Погибшая работала преподавателем на кафедре экономики и менеджмента в одном из московских университетов. Вместе с тем она активно интересовалась эзотерическими практиками. Энергопрактик Павел Лаврентьев в разговоре с РЕН ТВ подтвердил, что в последнее время Нелли связалась с сомнительными личностями, которые вовлекали ее в деструктивную деятельность. В переписке она признавалась, что одна из ясновидящих предрекала ей короткую жизнь.

«Мне очень плохо. Щитовидка увеличена. Горит горло. <...> Я помню, одна из видящих видела, что в 35 у меня конец жизни. Сейчас мне 35. Есть не могу. Сухость во рту. Пью воду. Сил тоже особо нет», — писала погибшая в одной из своих переписок.

Сестра погибшей в разговоре с Telegram-каналом «112» рассказала, что Нелли могла состоять в некой секте. Именно Лаврентьева она называла руководителем этой организации. Нелли заявляла, что общается с «душой Иешуа», и интересовалась «чисткой энергии», которую предлагал Лаврентьев.

Владимир Сахмеев
