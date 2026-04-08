08 апреля 2026 в 10:52

Дверь была закрыта изнутри: жену бизнесмена нашли голой и мертвой в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Тело голой девушки нашли возле многоэтажного здания в Москве. В квартире, где проживала погибшая, никого не было. NEWS.ru рассказывает, что известно о происшествии.

Труп на западе столицы

Пресс-служба управления Следственного комитета по столице подтвердила, что утром 8 апреля на западе найден труп девушки. Тело с ножевыми ранениями находилось около многоэтажки.

«8 апреля 2026 года около жилого дома, расположенного на улице Лобачевского в городе Москве, обнаружено тело девушки с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений», — говорится в сообщении СКР.

Дверь закрыта изнутри

По данным MK.RU, девушка была без одежды. Сейчас следователи работают на месте происшествия, чтобы выяснить причины и обстоятельства трагедии. Преступника ищут. Территория на месте ЧП огорожена.

Telegram-канал SHOT пишет, что погибшей было 35 лет. На ее теле, предварительно, насчитали 10 ножевых ранений. Здание, возле которого лежал труп, в высоту составляет 17 этажей. Канал уточняет, что в квартире, где жила девушка, никого не обнаружили. «ЧП НТВ» утверждает, что дверь в квартиру была закрыта изнутри.

Муж вышел за час до трагедии

Telegram-канал «Москва М125» отмечает, что девушка была замужем. По данным источника, супруг погибшей вышел из квартиры за час до трагедии, а входная дверь была закрыта на щеколду.

О муже погибшей известно, что он успешный бизнесмен, предприниматель в области энергетики. По данным MK.RU, в браке они с 2023 года.

Погибшая была обеспеченной, часто ездила отдыхать за границу и посещала дорогие магазины. Также она увлекалась эзотерическими практиками.

SHOT пишет, что погибшую звали Неля, она работала преподавателем на кафедре экономики и менеджмента в одном из московских университетов. Муж старше нее на 23 года. Утром он уехал на работу, а уже примерно в девять утра его жену нашли возле подъезда мертвой. Одна из комнат в квартире была испачкана кровью. Соседи говорят, что девушка была очень скромной — «маленькая, худенькая».

