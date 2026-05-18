Масштабный сбой парализовал работу популярного каршеринга

Сбой парализовал работу крупнейшего российского сервиса каршеринга «Делимобиль» по всей стране, сообщил Telegram-канал SHOT. Клиенты компании уже больше часа массово жалуются на невозможность завершить текущую аренду.

Автомобили внезапно оказались заблокированы в разных городах, из-за чего многие водители не могут забрать свои личные вещи из салонов. Мобильное приложение сервиса полностью перестало функционировать, а служба технической поддержки оказалась абсолютно не готова к такой нагрузке.

Очередь на соединение с операторами в кол-центре мгновенно превысила отметку в 600 человек, из-за чего дозвониться туда невозможно. При этом у многих застрявших на улице пользователей прямо сейчас продолжают списываться деньги со счетов за незавершенные поездки.

