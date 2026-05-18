18 мая 2026 в 18:49

Масштабный сбой парализовал работу популярного каршеринга

Масштабный сбой произошел в работе каршеринга «Делимобиль»

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Сбой парализовал работу крупнейшего российского сервиса каршеринга «Делимобиль» по всей стране, сообщил Telegram-канал SHOT. Клиенты компании уже больше часа массово жалуются на невозможность завершить текущую аренду.

Автомобили внезапно оказались заблокированы в разных городах, из-за чего многие водители не могут забрать свои личные вещи из салонов. Мобильное приложение сервиса полностью перестало функционировать, а служба технической поддержки оказалась абсолютно не готова к такой нагрузке.

Очередь на соединение с операторами в кол-центре мгновенно превысила отметку в 600 человек, из-за чего дозвониться туда невозможно. При этом у многих застрявших на улице пользователей прямо сейчас продолжают списываться деньги со счетов за незавершенные поездки.

Ранее нейросеть DeepSeek столкнулась с масштабным сбоем. По словам пользователей, ИИ долго выдавал ответы на запросы. Большинство пожаловались на общий сбой в работе нейросети — о проблеме сообщили 77% юзеров. Еще 13% отметили сбои сайта, 8% — неполадки в мобильном приложении.

