Нейропсихолог объяснила, как работают когнитивные тесты в каршерингах

Когнитивные тесты в каршерингах проверяют память, реакцию, избирательное внимание и скорость обработки информации, рассказала «Авто Mail» врач-нейропсихолог Светлана Пуля. Она отметила, что водителей будут тестировать перед ночными и утренними поездками.

Врач подчеркнула, что тесты оценивают текущее функциональное состояние мозга, а не знания или интеллект. По ее словам, тесты смогут отсеять водителей с недосыпом и тех, кто находится в состоянии алкогольного опьянения.

Нейропсихолог рассказала, что неврологические состояния, такие как деменция и черепно-мозговые травмы, также проявляются в снижении скорости обработки информации. Она отметила, что тест — это простая проверка способности мозга обработать дорожную ситуацию с безопасной скоростью.

Ранее депутат Павел Федяев заявил, что когнитивное тестирование для всех водителей каршеринга в Москве будет фильтром, который не даст человеку с замедленной реакцией сесть за руль. Он напомнил, что снижение смертности в результате ДТП в полтора раза к 2030 году стало одной из ключевых национальных целей России.