17 апреля 2026 в 17:12

Петербуржцам рассказали о тестировании нового электробуса

В Петербурге приступили к тестированию электробуса большого класса OLGERD

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Санкт-Петербурге приступили к тестированию электробуса большого класса OLGERD, сообщает «Петербург2» со ссылкой на пресс-службу Комитета по транспорту региона. Первый экземпляр уже осуществляет поездки по маршруту №172.

В ведомстве рассказали, что новая модель имеет полностью низкий пол — это делает посадку и высадку удобной для всех категорий пассажиров. Также электробус способен преодолевать не менее 240 километров на одном заряде, что позволяет ему эффективно функционировать на городских маршрутах без частых остановок.

Тестовая эксплуатация продлится два месяца. После завершения испытаний ведомство примет решение о применении такого типа транспорта на городских маршрутах.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что городской парк наземного транспорта Москвы пополнится свыше 400 новыми электробусами в 2026 году. В результате их общее количество превысит 3300, а доля в парке Мосгортранса достигнет 45%, что позволит Москве сохранить лидерство среди городов Европы и США.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Илья Ковальчук возглавит китайский хоккейный клуб «Шанхайские Драконы»
Прибывшие в Россию 26 квадрокоптеров передали государству
В Совбезе РФ ответили представителю ЕК, не заметившей падения дронов ВСУ
Журналист Санчес рассказал об отсутствии цензуры в интервью с Лукашенко
Маршрутка с пассажирами влетела в учебную машину в Крыму
Экс-нардеп раскрыл план Украины по привлечению африканских мигрантов
Производители шоколада ищут замену какао, подорожавшего до $3 тыс. за тонну
Европа пожаловалась на задержки поставок оружия из США
Трамп предложил разделить сторонников MAGA на хороших и плохих
Великобритания и Франция возглавят миссию в Ормузском проливе
Политолог назвал истинную причину открытия Ормузского пролива
Путин собрал Совбез для обсуждения взаимодействия со странами СНГ
ФНС опровергла слухи, что под контроль переводов попадут 10 млн граждан
Трамп сказал НАТО не лезть в урегулирование по Ормузскому проливу
«Сверхдержава, но не суперсила»: Лукашенко дал совет Трампу по Китаю
Главный тренер «Балтики» ответил, поедет ли на матч РПЛ в Краснодар
«На столе 20-й пакет санкций»: Фицо поставил жесткий ультиматум ЕС
Юрист ответил, можно ли ввести обязательные ДНК-тесты в роддомах
«Решение уже принято»: когда Россия нанесет удар по заводам ВСУ в Европе?
ФНС опровергла слухи о тотальном контроле над переводами граждан
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
