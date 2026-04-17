Петербуржцам рассказали о тестировании нового электробуса В Петербурге приступили к тестированию электробуса большого класса OLGERD

В Санкт-Петербурге приступили к тестированию электробуса большого класса OLGERD, сообщает «Петербург2» со ссылкой на пресс-службу Комитета по транспорту региона. Первый экземпляр уже осуществляет поездки по маршруту №172.

В ведомстве рассказали, что новая модель имеет полностью низкий пол — это делает посадку и высадку удобной для всех категорий пассажиров. Также электробус способен преодолевать не менее 240 километров на одном заряде, что позволяет ему эффективно функционировать на городских маршрутах без частых остановок.

Тестовая эксплуатация продлится два месяца. После завершения испытаний ведомство примет решение о применении такого типа транспорта на городских маршрутах.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что городской парк наземного транспорта Москвы пополнится свыше 400 новыми электробусами в 2026 году. В результате их общее количество превысит 3300, а доля в парке Мосгортранса достигнет 45%, что позволит Москве сохранить лидерство среди городов Европы и США.