21 апреля 2026 в 09:53

В Госдуме оценили технологию тестирования водителей каршеринга в Москве

Депутат Федяев поддержал когнитивное тестирование водителей каршеринга в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Когнитивное тестирование для всех водителей каршеринга в Москве будет фильтром, который не даст человеку с замедленной реакцией сесть за руль, заявил «Парламентской газете» депутат Госдумы Павел Федяев. Он напомнил, что снижение смертности в результате ДТП в полтора раза к 2030 году стало одной из ключевых национальных целей России.

Уже есть статистика по снижению количества аварий по вине пользователей каршеринга в Москве. Получается, что когнитивный тест — один из ее слагаемых, некий фильтр, который не пропустит, не даст выехать на дорогу человеку с замедленной реакцией, — отметил Федяев.

Парламентарий уточнил, что Москва считается мировым лидером по количеству автомобилей каршеринга — их на столичных улицах около 40 тыс. Он также выразил надежду, что такая проверка состояния водителей появится в арендных машинах по всей стране.

Ранее пресс-служба Дептранса сообщила, что операторы каршеринга в Москве начали тестировать водителей перед поездкой. В ведомстве указали, что проверка в виде небольшой игры оценивает реакцию и внимательность.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
