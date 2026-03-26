Киберэксперт рассказал, как обезопасить приложение от атак ботов

Для поддержания уровня безопасности приложения его нужно регулярно тестировать, рассказал 360.ru эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский. Он отметил, что во время разработки специалисты могут не успеть за развитием вредоносных программ.
У каждого приложения возможны слабые места. Например, бывает, что приложение писалось два года назад, а в промышленное использование запустилось только сейчас. За это время технологии выросли, и проблемы, которые были актуальны тогда, сейчас уже неактуальны, и наоборот, — рассказал Дворянский.
Киберэксперт подчеркнул, что в приложениях регулярно нужно проверять отказоустойчивость и восприимчивость к взлому. Он также призвал не пренебрегать безопасной разработкой.
Ранее ИБ-эксперт Дмитрий Пензов рассказал, что качественные домофоны со сложной и многоуровневой системой распознавания лиц взломать достаточно тяжело. По его словам, риск утечки данных зависит не от самого устройства, а от того, как в целом продуман девайс.