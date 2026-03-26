Киберэксперт рассказал, как обезопасить приложение от атак ботов Киберэкперт Дворянский: для безопасности приложения нужно регулярно тестировать

Для поддержания уровня безопасности приложения его нужно регулярно тестировать, рассказал 360.ru эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский. Он отметил, что во время разработки специалисты могут не успеть за развитием вредоносных программ.

У каждого приложения возможны слабые места. Например, бывает, что приложение писалось два года назад, а в промышленное использование запустилось только сейчас. За это время технологии выросли, и проблемы, которые были актуальны тогда, сейчас уже неактуальны, и наоборот, — рассказал Дворянский.

Киберэксперт подчеркнул, что в приложениях регулярно нужно проверять отказоустойчивость и восприимчивость к взлому. Он также призвал не пренебрегать безопасной разработкой.

