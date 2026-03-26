26 марта 2026 в 13:59

Киберэксперт рассказал, как обезопасить приложение от атак ботов

Киберэкперт Дворянский: для безопасности приложения нужно регулярно тестировать

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Для поддержания уровня безопасности приложения его нужно регулярно тестировать, рассказал 360.ru эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский. Он отметил, что во время разработки специалисты могут не успеть за развитием вредоносных программ.

У каждого приложения возможны слабые места. Например, бывает, что приложение писалось два года назад, а в промышленное использование запустилось только сейчас. За это время технологии выросли, и проблемы, которые были актуальны тогда, сейчас уже неактуальны, и наоборот, — рассказал Дворянский.

Киберэксперт подчеркнул, что в приложениях регулярно нужно проверять отказоустойчивость и восприимчивость к взлому. Он также призвал не пренебрегать безопасной разработкой.

Ранее ИБ-эксперт Дмитрий Пензов рассказал, что качественные домофоны со сложной и многоуровневой системой распознавания лиц взломать достаточно тяжело. По его словам, риск утечки данных зависит не от самого устройства, а от того, как в целом продуман девайс.

приложения
безопасность
тестирования
боты
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
