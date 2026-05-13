Масштабный сбой зафиксирован в популярной нейросети

Нейросеть DeepSeek столкнулась с масштабным сбоем, следует из данных сервиса DownDetector. По словам пользователей, ИИ долго выдает ответы на запросы.

Большинство жалуется на общий сбой в работе нейросети — о проблеме сообщили 77% юзеров. Еще 13% отметили сбои сайта, 8% — неполадки в мобильном приложении.

Больше всего сообщений о проблемах поступает из Московской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Самарской области и Приморского края. Что касается операционных систем, которых коснулся сбой, то чаще жалуются пользователи Android — 55,1%. Также жалобы поступали от владельцев устройств на Windows — 25%, iOS — 18% и Mac OS X — 1,5%.

Ранее сбой произошел в работе сервиса Spotify. Он затронул пользователей из разных стран. Наибольшее число сообщений о неполадках поступало из США — более 3 тыс., из Великобритании — почти 1,7 тыс.

Кроме того, в работе оператора связи «Ростелеком» 4 мая также наблюдались серьезные технические сбои, затронувшие целый ряд российских регионов. Больше всего обращений поступило из Москвы — 24%, а также из Новосибирской области — 11%, Санкт-Петербурга — 10%.