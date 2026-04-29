В популярном музыкальном сервисе произошел масштабный сбой

Пользователи аудиостримингового сервиса Spotify в ряде стран жалуются на сбои в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector. Жалобы начали поступать в районе 16:43 по московскому времени.

Наибольшее количество сообщений о неполадках поступает из США — более 3 тыс., из Великобритании — почти 1,7 тыс. Также большое число жалоб фиксируется в Нидерландах, Германии, Франции, Канаде, Италии, Испании и других странах. По информации источника, большая часть пользователей сталкивается с некорректной работой мобильного приложения. Кроме того, поступают жалобы на проблемы при воспроизведении музыки и ошибки соединения с сервером.

Ранее киберэксперты предупредили, что хакеры начали использовать Spotify и платформу для игры в шахматы Chess.com, чтобы украсть логины и пароли от онлайн-кошельков пользователей. С помощью метода Dead Drop Resolver злоумышленники размещают данные о серверах управления вредоносной программой в аккаунтах на публичных платформах.

До этого сообщалось, что группа хакеров взломала популярный музыкальный сервис Spotify. Так называемые пиратские активисты заполучили доступ к 86 млн аудиофайлов объемом около 300 терабайт.