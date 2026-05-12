В России «лег» популярный музыкальный стриминг

Жители России массово пожаловались на сбой в работе музыкального стриминга Spotify, сообщает портал «Сбой.рф». Всего за 12 мая зафиксировано 138 обращений пользователей.

Отмечается, что больше всего случаев зарегистрировали в Московской области (23%). Также жалобы поступали из Санкт-Петербурга (13%) и Новосибирской области (10%). Кроме того, сбои наблюдались в Свердловской области (7%) и Башкортостане (5%).

Ранее сбой произошел в работе одной из крупнейших российских логистических компаний СДЭК. За 15 минут поступило 40 жалоб от пользователей. Согласно данным мониторингового сервиса Downdetector, на работу оператора экспресс-доставки за час пожаловались 214 раз, за сутки — 265 раз. Подавляющее большинство пользователей заявляло о проблемах с мобильным приложением и сайтом сервиса.

До этого в работе одного из крупнейших российских банков ВТБ были зафиксированы серьезные технические сбои, на которые массово жаловались пользователи по всей стране. За час поступило 104 жалобы, а суточное число обращений достигло 264. Больше всего недовольных среди пользователей в Москве — 30%, а также в Санкт-Петербурге — 22%.