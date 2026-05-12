День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 мая 2026 в 20:06

В России «лег» популярный музыкальный стриминг

В работе Spotify зафиксировали сбой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Жители России массово пожаловались на сбой в работе музыкального стриминга Spotify, сообщает портал «Сбой.рф». Всего за 12 мая зафиксировано 138 обращений пользователей.

Отмечается, что больше всего случаев зарегистрировали в Московской области (23%). Также жалобы поступали из Санкт-Петербурга (13%) и Новосибирской области (10%). Кроме того, сбои наблюдались в Свердловской области (7%) и Башкортостане (5%).

Ранее сбой произошел в работе одной из крупнейших российских логистических компаний СДЭК. За 15 минут поступило 40 жалоб от пользователей. Согласно данным мониторингового сервиса Downdetector, на работу оператора экспресс-доставки за час пожаловались 214 раз, за сутки — 265 раз. Подавляющее большинство пользователей заявляло о проблемах с мобильным приложением и сайтом сервиса.

До этого в работе одного из крупнейших российских банков ВТБ были зафиксированы серьезные технические сбои, на которые массово жаловались пользователи по всей стране. За час поступило 104 жалобы, а суточное число обращений достигло 264. Больше всего недовольных среди пользователей в Москве — 30%, а также в Санкт-Петербурге — 22%.

Россия
сбои
Spotify
жалобы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Словакия, Австрия и Чехия сделали шаг навстречу России
Баскетболист «Мемфиса» умер в 29 лет
Мужчина развелся с женой и умер в собственной постели
Мужчине вынесли приговор за фейковый розыгрыш Hyundai Solaris
Трамп рассказал, когда может посетить Россию
«Уже близко»: Трамп согласился с Путиным в одном вопросе по Украине
Новые правила сдачи на права с 12 мая: полный разбор изменений
Австрия обвинила США в нарушении воздушного пространства
Дела против экс-полицейских о взятках от работников Baza передали в суд
Подсчитаны расходы России на нацпроекты
Комары в Москве в 2026-м: когда ждать, где их больше всего, как защититься
Ермак в суде отказался говорить, общается ли он с Зеленским
Украинские дети остались без весомой меры поддержки в Польше
«С ней работают силовики»: источник раскрыл детали допроса Линды
Востоковед раскрыл последствия захвата Ираном подводных кабелей в Ормузе
Самое скандальное Евровидение-2026: парад фриков, бойкот, хайп на Израиле
Карпин ответил, готова ли сборная РФ к возвращению на международную арену
Путин заслушал доклад Решетникова в Кремле
В России «лег» популярный музыкальный стриминг
Тайвань, Иран и «новая Ялта»: о чем Си и Трамп будут говорить в Пекине
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.