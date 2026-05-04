В работе «Ростелекома» зафиксирован массовый сбой

В работе оператора связи «Ростелеком» 4 мая наблюдаются серьезные технические сбои, затронувшие целый ряд российских регионов, сообщает сервис «Сбой.рф». Количество жалоб от пользователей резко возросло — за последний час зафиксировано более 100 обращений.

По данным на текущий момент, общее число жалоб за сегодня достигло 336, тогда как за весь вчерашний день их было 216. Сбои затронули как минимум 20 регионов страны. Больше всего обращений поступает из Москвы — 24%, а также из Новосибирской области — 11%, и Санкт-Петербурга — 10%.

Ранее в работе нейросети DeepSeek 28 апреля также произошел массовый сбой. Согласно жалобам, у пользователей цифрового помощника не загружались ответы, появлялась ошибка, указывающая на загруженность сервера.

До этого проблемы с работой сетей коснулись всех популярных мобильных операторов. Общее число жалоб составило более 450 на момент публикации. Абоненты не могли нормально пользоваться онлайн-услугами, мессенджерами, банковскими приложениями, картами и другими сервисами.