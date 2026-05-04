Почему не работает Telegram сегодня, 4 мая: замедление, когда заблокируют

Сегодня, 4 мая, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Что об этом известно, в чем причина, почему происходит замедление, когда полностью заблокируют Telegram?
Где не работает Telegram 4 мая
Десятки и сотни жалоб на Telegram оставляют россияне на мониторинговых сайтах ежедневно. Через мессенджер не отправляются текстовые и голосовые сообщения, не загружаются фото и видео, не отображается содержимое чатов и каналов, не работают звонки. Проблемы встречаются на любых устройствах, в отдельном приложении и веб-версии Telegram.
На «Сбой.рф» на момент публикации насчитывается около 150 жалоб на мессенджер за сутки. Сообщения поступают из Москвы — 37%, Санкт-Петербурга — 10%, Ростовской области — 9%, Московской области — 6%, Свердловской, Новосибирской областей — по 4%, Краснодарского края, Челябинской области — по 3%, Воронежской, Самарской, Саратовской, Калужской, Тамбовской, Нижегородской, Волгоградской, Рязанской областей, Алтайского края, Татарстана, Башкирии — по 2%, Иркутской области — 1%.
Почему не работает Telegram 4 мая, замедление
Работа Telegram частично ограничивается Роскомнадзором с начала февраля. В ведомстве приняли меры, так как мессенджер не следует российским законам — не удаляет запрещенную информацию в полной мере и не исполняет требования о локализации персональных данных.
«В связи с этим по решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан», — пояснили в ведомстве.
Когда полностью заблокируют Telegram в России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Telegram должен выполнить положения российского законодательства и «быть на гибком контакте» с властями, чтобы избежать блокировки.
Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин допустил возможную блокировку Telegram к сентябрю 2026 года, когда в стране пройдут выборы в Госдуму. По его мнению, ее проведут «по системе YouTube».
Депутат Госдумы лидер партии и фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев сказал: чтобы Telegram продолжал работать в России, его основателю Павлу Дурову нужно инициировать перенос серверов на территорию страны. В противном случае, по его словам, доступ к мессенджеру будет окончательно закрыт.
