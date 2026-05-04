04 мая 2026 в 12:17

ВСУ потеряли свыше тысячи солдат за сутки боевых действий

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки потеряли порядка 1240 военнослужащих в результате активных действий российских подразделений в зоне проведения спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. Наибольшие потери противник понес в зоне ответственности группировки войск «Центр», где число выбывших из строя составило до 360 человек.

Существенный урон живой силе ВСУ также был нанесен на направлениях «Восток» и «Север», где потери превысили 315 и 260 военнослужащих соответственно. В ведомстве уточнили, что остальные потери распределились между участками ответственности группировок «Запад», «Южная» и «Днепр».

Ранее российские силовые структуры сообщили, что ВСУ укомплектовали подразделения 106-й отдельной бригады теробороны в Сумской области молодыми людьми в возрасте от 18 до 22 лет. Согласно обнародованным данным, украинская сторона понесла значительные потери в результате огневого поражения.

До этого стало известно, что подразделения ВСУ несут серьезные потери у населенного пункта Кондратовка в Сумской области. На данном участке задействованы наиболее мотивированные националисты из 78-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр).

