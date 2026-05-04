День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 мая 2026 в 13:18

Российское посольство обвинило МИД Австрии в политическом саботаже

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Посольство России в Вене выступило с резким протестом в связи с решением Министерства иностранных дел Австрии объявить сотрудников российской дипломатической миссии и постпредства при ОБСЕ персонами нон грата. Ведомство назвало действия австрийских властей возмутительными и абсолютно ничем не оправданными.

Как и в предыдущих подобных случаях, нам не представлено никаких свидетельств, а тем более доказательств якобы имевших место нарушений Венской конвенции о дипломатических сношениях, — заявили в представительстве.

Дипломаты добавили, что данный шаг носит сугубо политический характер. Они уверены, что подобные меры направлены на дальнейшее разрушение двусторонних отношений между странами. При этом российская сторона оставляет за собой право на ответные действия в адрес официальной Вены.

Ранее Евросоюз принял решение о сокращении штата российского дипломатического представительства при ЕС до 40 человек. При этом глава евродипломатии Кая Каллас не уточнила, когда именно пройдет сокращение и планируется ли объявлять российских дипломатов персонами нон грата.

Власть
посольства
Россия
дипломаты
Австрия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кардиолог объяснил, когда тонометр может давать неверный результат
Жительница столицы пробралась в чужое жилье ради сна после шашлыков
Депутаты выступили с предложением по штрафам за овербукинг
Россиянам рассказали, как успокоить домашних любимцев при грозе
«Все 33 удовольствия»: Королева показала, как Тарзан целует ей ноги
Одна из стран Евросоюза впервые создаст службу внешней разведки
Врач ответила, из какого продукта лучше получать белок
В России хотят ограничить цены на яйца сверху и снизу: что это значит
Кардиолог предупредил о неожиданной опасности белок
«Пафосные лозунги»: в посольстве РФ высмеяли «свежие» санкции Лондона
Стало известно, когда в Москве появятся комары
ИМО ООН раскритиковала планы сопровождения судов через Ормузский пролив
Купить залоговое имущество: это выгодно? Все плюсы и подводные камни
Врач назвала главную ошибку современных пациентов
В Латвии завели дело на депутата из-за русского языка
«Киев в пепелище»: Украину предостерегли от нарушения перемирия
«Голубь мира» или новый Орбан? Зачем Фицо едет к Путину 9 мая
Спикер парламента Грузии напомнил дипломатам ЕС о значении 9 Мая
«Завтра вы меня возненавидите»: мать зарубила дочь и уехала в спецлечебницу
Москалькова рассказала, как ООН оценила опыт России в работе с беженцами
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.