Российское посольство обвинило МИД Австрии в политическом саботаже

Посольство России в Вене выступило с резким протестом в связи с решением Министерства иностранных дел Австрии объявить сотрудников российской дипломатической миссии и постпредства при ОБСЕ персонами нон грата. Ведомство назвало действия австрийских властей возмутительными и абсолютно ничем не оправданными.

Как и в предыдущих подобных случаях, нам не представлено никаких свидетельств, а тем более доказательств якобы имевших место нарушений Венской конвенции о дипломатических сношениях, — заявили в представительстве.

Дипломаты добавили, что данный шаг носит сугубо политический характер. Они уверены, что подобные меры направлены на дальнейшее разрушение двусторонних отношений между странами. При этом российская сторона оставляет за собой право на ответные действия в адрес официальной Вены.

Ранее Евросоюз принял решение о сокращении штата российского дипломатического представительства при ЕС до 40 человек. При этом глава евродипломатии Кая Каллас не уточнила, когда именно пройдет сокращение и планируется ли объявлять российских дипломатов персонами нон грата.