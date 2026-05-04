04 мая 2026 в 13:28

Раскрыто, откажутся ли лидеры стран посетить Москву 9 мая после угроз Киева

Политолог Кортунов: лидеры стран посетят Москву 9 мая несмотря на угрозы Киева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Лидеры иностранных государств посетят Москву 9 мая, несмотря на поступающие со стороны Киева угрозы нанести удар дронами по параду Победы, заявил NEWS.ru научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов. По его словам, такие высказывания украинской стороны не воплотятся в реальность, так как система противовоздушной обороны столицы будет работать в полном режиме.

Заявления Киева об атаке на парад Победы в Москве 9 мая надо расценивать как очередной шаг в направлении децивилизации и декоммунизации Украины. Это праздник не только РФ, но и всех бывших республик СССР. Отказ от этого наследия в формате угроз, конечно, многое говорит о характере власти в Киеве. Дело не в том, чтобы запугать лидеров государств перед приездом в Россию, а в том, чтобы оказаться в информационном поле. Чтобы Украина не ушла на второй план на фоне ближневосточного конфликта. В реальность угрозы не воплотятся. Главы мировых государств понимают это и все равно посетят Москву. Удары ВСУ заведомо не достигнут цели. 9 мая система ПВО будет работать в полном режиме, — сказал Кортунов.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что угрозы президента Украины Владимира Зеленского нанести удар по параду Победы в Москве направлены исключительно на усиление психологического давления на граждан России. По его словам, с военной точки зрения такие действия не имеют смысла.

