10 мая 2026 в 08:54

В Британии раскрыли, что показал парад Победы в Москве

Аналитик Меркурис: парад Победы показал, что Западу не удалось запугать Россию

Состоявшийся в Москве парад Победы наглядно продемонстрировал, что Западу не удалось запугать Россию, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала. По его словам, президент Владимир Путин смог «заставить американцев» надавить на Украину для соблюдения перемирия.

[Путин] заставил американцев надавить на Украину, заставил украинцев соблюдать перемирие. <…> Путин закончил свою речь словами «Победа будет за нами», что подтверждает его ожидания приближения военной победы в конфликте, — отметил Меркурис.

Эксперт обратил внимание, что масштабные празднования Дня Победы показали, как Россия близка к завершению СВО на собственных условиях. Он подчеркнул, что западным странам не удастся на это повлиять.

Ранее западные СМИ писали, что в выступлении Путина на параде 9 мая содержится жесткий сигнал для западных стран. Корреспонденты обратили особое внимание на слова главы государства о том, что военные РФ сталкиваются с «агрессивной силой» НАТО, а также на его тезис о том, что «победа всегда была и будет за Россией».

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием

Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом

