«Самый низкий в истории»: посольство России об отношениях с Австрией

Двусторонние отношения России и Австрии в настоящее время находятся на самом низком уровне за всю современную историю, заявили в пресс-службе посольства РФ в Вене. Дипломатическая миссия приняла к сведению решение МИД Австрии объявить сотрудников российского посольства и постоянного представительства при ОБСЕ персонами нон грата.

В посольстве считают очередной недружественный шаг австрийских властей ничем не оправданным, исключительно политически мотивированным и категорически неприемлемым. Российская сторона подчеркивает, что, как и в предыдущих подобных случаях, ей не представлено никаких свидетельств, а тем более доказательств якобы имевших место нарушений Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Жесткая реакция Москвы на эти абсолютно бездумные действия австрийской стороны, безусловно, последует. Вся ответственность за дальнейшее ухудшение и без того находящихся на самом низком в современной истории уровне двусторонних отношений в полной мере ложится на Вену, — сказано в сообщении.

Ранее посольство России в Вене направило ноту протеста в МИД Австрии из-за вскрывшихся фактов героизации нацистских коллаборационистов. Согласно заявлению дипмиссии, в стране зафиксировано открытое распространение идеологии бандеровщины при участии местных политиков. Подобная практика грубо нарушает международные обязательства Австрии и национальное законодательство о запрете нацистской партии.

