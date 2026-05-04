Автоэксперт оценил ситуацию на российском рынке грузовиков

Российский рынок грузовиков находится в плачевном состоянии, пишет «Ридус» со ссылкой на директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова. По его словам, предприятиям, занимающимся выпуском такого транспорта, сейчас очень тяжело.

Ситуация [на рынке грузовиков] просто аховая, в том числе из-за ключевой ставки и замедления экономики. Предприятиям — дилерам, перевозчикам, строителям и так далее — сейчас крайне сложно. Особенно тем, кто впрямую не зависит от государственных заказов, — отметил Целиков.

По его мнению, за квартал продают всего лишь 9 тыс. грузовиков. Он добавил, что рынок легковых автомобилей, зависящий от средств частников, немного оживился из-за снижения ключевой ставки и стоимости кредитов. Коммерческий транспорт держится за счет денег предприятий. Что касается грузовиков, никто не понимает, что именно станет тем самым драйвером, способным перезапустить этот сегмент, заключил эксперт.

