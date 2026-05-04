04 мая 2026 в 14:36

Автоэксперт оценил ситуацию на российском рынке грузовиков

Автоэксперт Целиков: российский рынок грузовиков находится в плачевном состоянии

Российский рынок грузовиков находится в плачевном состоянии, пишет «Ридус» со ссылкой на директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова. По его словам, предприятиям, занимающимся выпуском такого транспорта, сейчас очень тяжело.

Ситуация [на рынке грузовиков] просто аховая, в том числе из-за ключевой ставки и замедления экономики. Предприятиям — дилерам, перевозчикам, строителям и так далее — сейчас крайне сложно. Особенно тем, кто впрямую не зависит от государственных заказов, — отметил Целиков.

По его мнению, за квартал продают всего лишь 9 тыс. грузовиков. Он добавил, что рынок легковых автомобилей, зависящий от средств частников, немного оживился из-за снижения ключевой ставки и стоимости кредитов. Коммерческий транспорт держится за счет денег предприятий. Что касается грузовиков, никто не понимает, что именно станет тем самым драйвером, способным перезапустить этот сегмент, заключил эксперт.

Ранее автоэксперт Андрей Венгерский заявил, что цены на импортные шины для легковых автомобилей могут существенно вырасти, если будут введены пошлины в 30% на ввоз резины из-за рубежа. По его словам, сильнее всего потенциальные денежные сборы отразятся на владельцах дорогих машин, привыкших к премиальным брендам.

Культура

Семья и жизнь

Общество

