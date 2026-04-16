Автоэксперт предупредил о росте цен на импортные шины

Цены на импортные шины для легковых автомобилей могут существенно вырасти, если будут введены пошлины в 30% на ввоз резины из-за рубежа, предупредил в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» автоэксперт Андрей Венгерский. По его словам, сильнее всего потенциальные денежные сборы отразятся на владельцах дорогих машин, привыкших к премиальным брендам.

Как обычно, пострадают люди, которые либо в силу привычки, либо из‑за того, что у них высокоскоростные, очень спортивные автомобили, действительно нуждаются в импортных покрышках. Им придется переплатить за привычное качество, — высказался Венгерский.

Он также не исключил, что после введения пошлин с отечественного рынка может уйти часть самых дешевых марок шин из Китая. Из-за удорожания их продукция потеряет спрос, пояснил эксперт.

Ранее российские производители автомобильных шин, среди которых «Кордиант» и Ikon Tyres, попросили защитить отечественный рынок от дешевой продукции из Китая. Одним из вариантов решения этой проблемы предложили введение пошлин на импортные шины в размере 30%.