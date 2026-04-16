16 апреля 2026 в 16:48

Автоэксперт предупредил о росте цен на импортные шины

Автоэксперт Венгерский: цены на импортные шины могут вырасти из-за пошлин

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Цены на импортные шины для легковых автомобилей могут существенно вырасти, если будут введены пошлины в 30% на ввоз резины из-за рубежа, предупредил в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» автоэксперт Андрей Венгерский. По его словам, сильнее всего потенциальные денежные сборы отразятся на владельцах дорогих машин, привыкших к премиальным брендам.

Как обычно, пострадают люди, которые либо в силу привычки, либо из‑за того, что у них высокоскоростные, очень спортивные автомобили, действительно нуждаются в импортных покрышках. Им придется переплатить за привычное качество, — высказался Венгерский.

Он также не исключил, что после введения пошлин с отечественного рынка может уйти часть самых дешевых марок шин из Китая. Из-за удорожания их продукция потеряет спрос, пояснил эксперт.

Ранее российские производители автомобильных шин, среди которых «Кордиант» и Ikon Tyres, попросили защитить отечественный рынок от дешевой продукции из Китая. Одним из вариантов решения этой проблемы предложили введение пошлин на импортные шины в размере 30%.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минздрав раскрыл состояние троих полицейских после стрельбы в Оренбуржье
Захарова объяснила, во что Зеленский превращает Украину
Садовод рассказал, где покупать качественные саженцы
Захарова назвала главного спонсора кризиса на Украине
Посольство РФ прокомментировало награждение Зеленского особой премией
Стала известна судьба заложников в захваченном банке в Неаполе
Гладков поручил исполнять свои обязанности заместителю
При изучении иска к экс-замглавы Минтранса обнаружены секретные документы
Военэксперт озвучил важный нюанс планирования операции США на Кубе
Hyundai зарегистрирует новый товарный знак в России
Массовая авария с участием грузовика произошла в Мурманске
Оверчук: Россия намерена учредить совместный с Азербайджаном университет
Обогнали всю Европу. Россия — четвертая в мире по ВВП: что это значит
Министр войны объявил о планах США обрушить «экономическую ярость» на Иран
«Лучший форвард своего времени»: клуб-претендент на РПЛ о подписании Дзюбы
Находящийся в розыске преступник застрелил полицейского и скрылся
«Мерзкие предложения»: Никоненко объяснил, почему почти не снимался в 90-е
Сталкер из «Дайвинчика»: одноногий сумасшедший год отравляет жизнь девушке
Продюсер Пригожин рассказал, кого следует отправлять на «Интервидение»
Минобороны раскрыло главную цель в совершенствовании ОДКБ
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

