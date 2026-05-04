04 мая 2026 в 14:36

Общественник предложил маркировать один вид контента в интернете

Общественник Иванов: пропаганда разрыва с родителями должна иметь спецмаркировку

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Интервью и блоги известных людей, которые открыто рассказывают о разрыве отношений с родителями и преподносят это как норму жизни, должны получить специальную маркировку, заявил NEWS.ru председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, подобный контент пропагандирует отказ от семьи и негативно влияет на неокрепшую молодежь.

В последнее время в интервью и блогах известные люди, чьи видео набирают миллионы просмотров, открыто рассказывают, что годами не общаются с родителями, сознательно разорвали всякую связь с ними. И это преподносится не как личная трагедия или ошибка, а как осознанный выбор, как норма жизни, даже как повод для гордости. Молодежь, глядя на своих кумиров, начинает думать, что в этом нет ничего страшного, что уйти из семьи, забыть родителей — это приемлемо. Но это прямая подмена понятий. Поэтому я считаю, что такие интервью и блоги должны в обязательном порядке маркироваться как контент, противоречащий традиционным ценностям, с возрастной пометкой «18+», — сказал Иванов.

Он отметил, что указ президента РФ Владимира Путина о сохранении и укреплении традиционных ценностей, а также религиозные заповеди прямо запрещают подрыв авторитета семьи и связи поколений. По его словам, публичное одобрение разрыва отношений с родителями является деструктивной информацией, которая рушит нравственное здоровье общества.

Указ президента № 809 от 9 ноября 2022 года утверждает Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. В их перечне — крепкая семья, взаимопомощь и взаимоуважение, связь поколений и историческая память. Там нет и не может быть места пропаганде разрыва с родителями. Пятая заповедь Божия гласит: «Почитай отца твоего и мать твою». Это основа не только религиозной, но и любой здоровой человеческой жизни. Если человек публично гордится тем, что не общается с родителями, он невольно подрывает эти основы. Это деструктивная информация, и она не должна распространяться без соответствующего контроля, — резюмировал Иванов.

Ранее в Российском книжном союзе сообщили, что биографические книги о жизни и творчестве поэта Владимира Высоцкого и писателя Михаила Булгакова промаркируют в соответствии с законом о противодействии пропаганде наркотиков. Соответствующий приказ Минкульта вступит в силу 1 марта 2026 года.

Дмитрий Бугров
Софья Якимова
