04 мая 2026 в 14:32

В Раде раскрыли новые подробности дела Миндича

Депутат Железняк: окружение Миндича отбирало кандидата на место в «Энергоатоме»

Окружение бизнесмена Тимура Миндича могло участвовать в отборе кандидата на руководящую должность в компании «Энергоатом-трейдинг», входящей в структуру «Энергоатома», сообщил на своем YouTube-канале депутат Верховной рады Ярослав Железняк со ссылкой на материалы НАБУ. Опубликованные записи, по его данным, фиксируют обсуждение поиска управленца для ключевого направления продажи электроэнергии.

Депутат обнародовал часть записей Национального антикоррупционного бюро Украины, относящихся к делу о коррупции в энергетической отрасли. По его информации, на аудио зафиксирован диалог от 18 февраля 2025 года между Александром Цукерманом, которого считают основным финансовым партнером Миндича, и бывшим членом наблюдательного совета «Центрэнерго» Александром Мужелем.

Зачитываем этот фрагмент разговора между Цукерманом. <…> Цукерман и второй человек — Мужель. <…> Они обсуждают поиск кандидата на одну из должностей, которая очень важна по продаже электроэнергии. Это направление, которое продает всю энергию в «Энергоатоме», — сказал Железняк.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп может использовать так называемые пленки бизнесмена Тимура Миндича в политических целях, включая возможное избавление от президента Украины Владимира Зеленского. Как отметил экс-помощник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин, в американской политике может быть использован любой инфоповод.

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
