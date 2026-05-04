04 мая 2026 в 15:44

Стал известен новый главком ВКС России

РБК: генерал-полковник Александр Чайко стал главнокомандующим ВКС России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
РБК со ссылкой на источники сообщает, что новым главнокомандующим Воздушно-космическими силами России назначен генерал-полковник Александр Чайко. Как пишут авторы, ранее этот пост занимал генерал Виктор Афзалов.

По информации издания, Чайко родился в 1971 году и окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. Согласно данным с сайта Минобороны РФ, он проходил службу на различных должностях — от командира разведывательного взвода до командующего Первой танковой армией Западного военного округа.

В материале указано, что в 2001 году офицер окончил Общевойсковую академию Вооруженных сил имени Фрунзе, а в 2012-м — Военную академию Генштаба. Как пишут авторы, Чайко занимал должности заместителя командующего общевойсковой армией Центрального военного округа, командующего общевойсковой армией Западного военного округа, а также начальника штаба и командующего войсками Восточного военного округа.

РБК указывает, что в 2019 году генерал был назначен заместителем начальника Генштаба, а с сентября 2019 года по июнь 2021 года командовал российской группировкой в Сирии. Авторы отмечают, что затем он возглавил Восточный военный округ, где его впоследствии сменил генерал Рустам Мурадов.

Ранее президент России Владимир Путин подписал распоряжение о продлении срока федеральной гражданской службы главе Росфинмониторинга Юрию Чиханчину. Согласно документу, руководитель ведомства продолжит исполнять свои обязанности до 17 июня 2027 года.

Россия
ВКС РФ
военные
генералы
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
