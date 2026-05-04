Стал известен новый главком ВКС России

РБК со ссылкой на источники сообщает, что новым главнокомандующим Воздушно-космическими силами России назначен генерал-полковник Александр Чайко. Как пишут авторы, ранее этот пост занимал генерал Виктор Афзалов.

По информации издания, Чайко родился в 1971 году и окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. Согласно данным с сайта Минобороны РФ, он проходил службу на различных должностях — от командира разведывательного взвода до командующего Первой танковой армией Западного военного округа.

В материале указано, что в 2001 году офицер окончил Общевойсковую академию Вооруженных сил имени Фрунзе, а в 2012-м — Военную академию Генштаба. Как пишут авторы, Чайко занимал должности заместителя командующего общевойсковой армией Центрального военного округа, командующего общевойсковой армией Западного военного округа, а также начальника штаба и командующего войсками Восточного военного округа.

РБК указывает, что в 2019 году генерал был назначен заместителем начальника Генштаба, а с сентября 2019 года по июнь 2021 года командовал российской группировкой в Сирии. Авторы отмечают, что затем он возглавил Восточный военный округ, где его впоследствии сменил генерал Рустам Мурадов.

