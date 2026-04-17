17 апреля 2026 в 03:16

ВКС России запустили «Союз-2.1б» с космодрома «Плесецк»

Ракету «Союз-2.1б» с аппаратами Минобороны РФ запустили с космодрома «Плесецк»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
С космодрома «Плесецк» был осуществлен запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с аппаратами Министерства обороны РФ, сообщили в пресс-службе ведомства. Старт провели боевые расчеты космических войск Воздушно-космических сил России.

В пятницу с космодрома Плесецк (Архангельская область) боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил проведен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космическими аппаратами, запущенными в интересах Минобороны России, — сказано в сообщении.

Пуск ракеты прошел в штатном режиме без отклонений от заданной программы. После старта «Союз-2.1б» была взята на сопровождение средствами наземного измерительного комплекса космодрома.

Ранее Космические войска провели успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщили в Минобороны России. Запуск состоялся в пятницу, 3 апреля, в 09:28 мск в интересах российского военного ведомства. Ракету среднего класса запустил боевой расчет космических войск Воздушно-космических сил.

