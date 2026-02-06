Зимняя Олимпиада — 2026
06 февраля 2026 в 02:25

Космические аппараты выведены на целевую орбиту в интересах МО РФ

МО РФ: ракета-носитель «Союз-2.1б» вывела на целевую орбиту космические аппараты

Пуск боевыми расчетами ВКС РФ ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк Пуск боевыми расчетами ВКС РФ ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк Фото: МО РФ
С космодрома Плесецк в Архангельской области успешно осуществлен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическими аппаратами в интересах Минобороны России. Старт прошел 5 февраля в 21:59 по московскому времени, сообщили в ведомстве.

Старт ракеты-носителя и выведение космических аппаратов на расчетную орбиту прошли в штатном режиме, — указано в публикации.

Запуск ракеты-носителя среднего класса произвел боевой расчет Космических войск Воздушно-космических сил. После старта управление полетом осуществлялось наземными средствами автоматизированного комплекса Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.

С ними установлена устойчивая телеметрическая связь. Все бортовые системы, по данным военного ведомства, функционируют нормально, в штатном режиме.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что европейские военные выражают обеспокоенность уязвимостью спутников, значительная часть которых была выведена на орбиту много лет назад без современных систем защиты. По данным издания, это повышает риски вмешательства в работу орбитальных сетей и их возможного вывода из строя.

