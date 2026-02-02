Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 07:23

США резко нарастили импорт одного вида приборов из России

Закупка российских медицинских приборов в США достигла максимума с 2022 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Поставки приборов для медицины и ветеринарии из России в США достигли максимальной отметки за три с половиной года, пишет РИА Новости. По данным американской статслужбы, в ноябре Соединенные Штаты закупили товаров на $216,7 тыс. (порядка 16,4 млн рублей).

Это самая большая сумма с марта 2022 года. При этом в месячном выражении поставки выросли втрое, а в годовом — в 3,9 раза. Так, в Вашингтон были поставлены приборы для электродиагностической техники, стоматологическая аппаратура и другие виды, которые не уточняются.

Ранее выяснилось, что производители мяса в России обеспокоены резким ростом импорта мяса птицы из Китая. Глава Национального союза свиноводов России Юрий Ковалев отметил, что данная тенденция требует внимания и своевременной реакции. Он подчеркнул, что поставки растут огромными темпами.

Позже стало известно, что Китай сократил импорт сладостей из России, он достиг минимума за восемь лет. Речь идет о шоколаде, выпечке и десертах с сахаром. Общий объем поставок сладкого за 2025 год достиг чуть более $47 млн (3,6 млрд рублей). Отмечается, что это в 1,85 раза меньше, чем годом раньше. В последний раз подобные показатели фиксировались в 2017 году.

