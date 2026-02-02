США резко нарастили импорт одного вида приборов из России Закупка российских медицинских приборов в США достигла максимума с 2022 года

Поставки приборов для медицины и ветеринарии из России в США достигли максимальной отметки за три с половиной года, пишет РИА Новости. По данным американской статслужбы, в ноябре Соединенные Штаты закупили товаров на $216,7 тыс. (порядка 16,4 млн рублей).

Это самая большая сумма с марта 2022 года. При этом в месячном выражении поставки выросли втрое, а в годовом — в 3,9 раза. Так, в Вашингтон были поставлены приборы для электродиагностической техники, стоматологическая аппаратура и другие виды, которые не уточняются.

