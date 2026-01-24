Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
24 января 2026 в 19:16

Китай «сел на диету» без российских углеводов

Китай сократил до минимума поставки российских сладостей, речь идет о шоколаде

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Китай сократил импорт сладостей из России, он достиг минимума за восемь лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные китайской статслужбы. Речь идет о шоколаде, выпечке и десертах с сахаром.

Так, общий объем поставок сладкого за 2025 год достиг чуть более $47 млн (3,6 млрд рублей). Отмечается, что это в 1,85 раза меньше, чем годом раньше. В последний раз подобные показатели фиксировались в 2017 году.

Ранее сообщалось, что производители мяса в России обеспокоены резким ростом импорта мяса птицы из Китая. Глава Национального союза свиноводов России Юрий Ковалев отметил, что данная тенденция требует внимания и своевременной реакции. Он подчеркнул, что поставки растут огромными темпами.

До этого появилась информация, что в ноябре 2025 года Россия нарастила экспорт чая в Евросоюз, поставки выросли в три раза, до €323 тыс. (29 млн рублей). В конце месяца продажи составляли €409 тыс. (38 млн рублей). По информации журналистов, крупнейшим покупателем чая стала Германия. На ФРГ в ноябре пришлось 73% всех поставок. 27% импортировала Латвия, остальной объем — Франция и Португалия. На ФРГ в ноябре пришлось 73% всех поставок. 27% импортировала Латвия, остальной объем — Франция и Португалия.

