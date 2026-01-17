Атака США на Венесуэлу
17 января 2026 в 21:38

Евросоюз нарастил импорт российского чая

Экспорт российского чая в Евросоюз вырос в три раза

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В ноябре 2025 года Россия нарастила экспорт чая в Евросоюз, поставки выросли в три раза, до €323 тыс. (29 млн рублей), сообщили в РИА Новости. В конце месяца продажи составляли €409 тыс. (38 млн рублей).

По информации агентства, крупнейшим покупателем чая стала Германия. На ФРГ в ноябре пришлось 73% всех поставок. 27% импортировала Латвия, остальной объем — Франция и Португалия.

Ранее стало известно, что российский экспорт медикаментов в ЕС в январе — ноябре 2025 года составил более €30 млн (2,7 млрд рублей). Таким образом, Москва достигла рекордных значений с 2020 года. Поставки лекарств из России нарастили в Швеции, Словении и Венгрии. При этом Германия уменьшила импорт вдвое, а Испания — почти вчетверо.

До этого стало известно, что объем импорта российских удобрений в Польшу вырос в 1,5 раза, до €555,1 млн (около 51 млрд рублей). Речь шла о периоде с января по ноябрь 2025 года. Годом ранее Варшава импортировала российские удобрения на сумму €365,4 млн (около 33 млрд рублей). В 2025 году сумма закупок достигла рекордных размеров с 1999 года.

