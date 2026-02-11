Зимняя Олимпиада — 2026
Этот чай согреет в лютый мороз — готовлю из клюквы, апельсина и корицы: топ-трио зимнего напитка

Фото: D-NEWS.ru
Этот чай — мое главное осеннее оружие против простуд. Яркий, кисло-сладкий и согревающий, он не только радует вкус, но и дарит заряд витаминов. Идеален для промозглых вечеров.

Для этого согревающего напитка мне понадобится: клюква (100 г), половина апельсина, черный или зеленый чай (1 ст. л.), вода (1 л), корица (1 палочка), мед по вкусу.

Готовлю заварку: клюкву (если замороженная, даю ей немного оттаять) кладу в заварочный чайник или френч-пресс. Апельсин тщательно мою и нарезаю тонкими кружками вместе с кожурой — именно в ней содержится больше всего ароматных эфирных масел. Добавляю апельсин к клюкве и хорошенько разминаю ложкой или пестиком, чтобы ягоды и цитрус пустили сок. Это основа будущего вкуса. Затем добавляю чайную заварку и палочку корицы. Заливаю все крутым кипятком, закрываю крышкой и настаиваю не менее 15 минут. Такой долгий настой нужен, чтобы напиток получился насыщенным и ароматным. Мед добавляю только в слегка остывший чай, чтобы сохранить все его полезные свойства. Разливаю по чашкам через ситечко.

Ранее также сообщалось о рецепте смузи, который отлично подойдет после праздничного застолья. Напиток поможет быстро восстановить пищеварение и вернуть легкость.

Проверено редакцией
еда
рецепты
чай
напитки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
