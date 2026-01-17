Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
17 января 2026 в 10:38

Европа оказалась зависима от лекарств из России

Европа нарастила импорт российских лекарств до рекордных €30 млн

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российский экспорт медикаментов в ЕС в январе–ноябре 2025 года составил более €30 млн (2,7 млрд рублей), сообщили в РИА Новости со ссылкой на данные Евростата. Таким образом, Москва достигла рекордных значений с 2020 года.

По информации агентства, поставки лекарств из России нарастили в Швеции, Словении и Венгрии. При этом Германия уменьшила импорт вдвое, а Испания — почти вчетверо.

Ранее стало известно, что объем импорта российских удобрений в Польшу вырос в 1,5 раза до €555,1 млн (около 51 млрд рублей). Речь шла о периоде с января по ноябрь 2025 года. Годом ранее Варшава импортировала российские удобрения на сумму €365,4 млн (около 33 млрд рублей). В 2025 году сумма закупок достигла рекордных размеров с 1999 года.

Ранее стало известно, что поставки российской электроэнергии в Китай могут быть возобновлены. В Министерстве энергетики РФ подчеркнули, что это возможно, если из Пекина поступит соответствующий запрос. В ведомстве добавили, что при таком сценарии Москва рассчитывает на достижение «взаимовыгодных условий сотрудничества».

Россия
Евросоюз
импорт
лекарства
