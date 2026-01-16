Названы условия возобновления экспорта российской электроэнергии в Китай Минэнерго: РФ может возобновить поставки электроэнергии в КНР при запросе Пекина

Поставки российской электроэнергии в Китай могут быть возобновлены, передает ТАСС со ссылкой на Министерство энергетики РФ. Там пояснили, что это возможно, если из Пекина поступит соответствующий запрос.

В ведомстве добавили, что при таком сценарии Москва рассчитывает на достижение «взаимовыгодных условий сотрудничества». При этом главной для РФ остается задача опережающего обеспечения электричеством собственных дальневосточных регионов в целях развития местной экономики.

Ранее сообщалось, что Китай с 1 января приостановил импорт электроэнергии из России. По данным журналистов, причиной стали экспортные тарифы, которые впервые оказались выше внутренних цен в КНР. Отмечалось, что объемы поставок начали снижаться еще в августе 2023 года из-за нарастающего дефицита мощностей в энергосистеме дальневосточных регионов.

До этого стало известно, что США за первые 10 месяцев 2025 года значительно увеличили закупки сладостей из России, достигнув максимального показателя с 2021 года. За январь — октябрь американские компании импортировали сладких товаров на общую сумму $5 млн (391 млн рублей).