«У нас не рыба дорогая»: глава Рыбного союза о доступности морепродуктов

В России отмечаются самые низкие цены на рыбу среди ведущих добывающих стран, в число которых также входят Норвегия, США, Япония и Китай, заявил в интервью NEWS.ru председатель Рыбного союза Александр Панин. По его словам, главная проблема не в дороговизне рыбы, а в низкой платежеспособности населения.

Мы провели аналитику: Россия занимает последнее место в рейтинге — у нас самая дешевая рыба на полке. Потом посмотрели, сколько могут купить жители стран на располагаемую зарплату. Россия опережает только Китай. Главный вывод: у нас не рыба дорогая, у нас население недостаточно платежеспособное, — сказал Панин.

Панин подчеркнул, что, если поднять цены до мирового уровня, люди просто отвернутся от рыбы, сделав выбор в пользу курицы. Ни рыбаки, ни переработчики, ни ретейл не «жируют» за счет потребителя, отметил он, добавив, что текущая цена представляет собой рыночный баланс между экономикой секторов и доходами населения.

Ранее исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин заявил, что цены на сельдь и треску не снизятся в 2026 году. Он пояснил, что эти виды рыбы в прошлом году оказались лидерами по снижению цен.