День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 мая 2026 в 15:38

«У нас не рыба дорогая»: глава Рыбного союза о доступности морепродуктов

Глава Рыбного союза Панин: в РФ самая дешевая рыба среди добывающих стран

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В России отмечаются самые низкие цены на рыбу среди ведущих добывающих стран, в число которых также входят Норвегия, США, Япония и Китай, заявил в интервью NEWS.ru председатель Рыбного союза Александр Панин. По его словам, главная проблема не в дороговизне рыбы, а в низкой платежеспособности населения.

Мы провели аналитику: Россия занимает последнее место в рейтинге — у нас самая дешевая рыба на полке. Потом посмотрели, сколько могут купить жители стран на располагаемую зарплату. Россия опережает только Китай. Главный вывод: у нас не рыба дорогая, у нас население недостаточно платежеспособное, — сказал Панин.

Панин подчеркнул, что, если поднять цены до мирового уровня, люди просто отвернутся от рыбы, сделав выбор в пользу курицы. Ни рыбаки, ни переработчики, ни ретейл не «жируют» за счет потребителя, отметил он, добавив, что текущая цена представляет собой рыночный баланс между экономикой секторов и доходами населения.

Ранее исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин заявил, что цены на сельдь и треску не снизятся в 2026 году. Он пояснил, что эти виды рыбы в прошлом году оказались лидерами по снижению цен.

Экономика
Россия
рыба
цены
зарплаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москалькова рассказала, как в ООН отнеслись к опыту РФ в работе с беженцами
Известная актриса из клипа «Девочка-война» погибла под колесами байкера
Окружение Мбаппе заступилось за футболиста
Политолог ответил, кто может заставить Зеленского уйти в отставку
Захарова объяснила, в каком состоянии оказались переговоры по Ирану
Гладков сообщил о еще одной трагичной смерти в результате удара ВСУ
Названы главные ловушки при покупке залоговой недвижимости у банка
Винный эксперт и опасный доминант: как БДСМ-сессия обернулась смертью
Президент Румынии исключил досрочные выборы после отставки кабмина
В МИД раскрыли, как Запад отнесся к идеям РФ по стратегической стабильности
Байкер сбил известную в сообществе мотоциклистов блогершу
Полиция на Урале бездействует после избиения соседями отца незрячих девочек
Политолог объяснил, к чему приведет выход Армении из ЕАЭС
Трагически ушедшую звезду КВН Рыбалко похоронили в Сочи
Раскрыто, сколько человек попали в больницу после атаки ВСУ на Чебоксары
«Чувствительная потеря»: Коц раскрыл детали уничтожения трех радаров ВСУ
Турция презентовала гиперзвуковую ракету Yildirimhan
Власти России выразили обеспокоенность содействием Японии Украине
Иноагент Лазарева заявила, что ее трое детей хотят вернуться в Россию
Подмосковные врачи чудом спасли пациента с гвоздем в черепе
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.