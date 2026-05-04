Губернатор рассказал о жертве атаки ВСУ на Белгородскую область Мирный житель погиб и еще семеро ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область

Мирный житель погиб и еще семеро, в том числе 10-летний ребенок и боец подразделения «Орлан», получили различные ранения при атаке ВСУ на Белгородскую область, заявил в соцсетях губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, житель поселка Батрацкая Дача получил тяжелые ранения, медики боролись за его жизнь, но полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Три муниципалитета подверглись террористическим ударам со стороны ВСУ. Погиб мирный житель. Еще семеро, в том числе 10-летний ребенок и боец подразделения «Орлан», получили различные ранения, — сказано в сообщении.

Утром 4 мая пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 117 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Ульяновской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион, уточнили в министерстве.