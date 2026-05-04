Два человека погибли при атаках ВСУ в Белгородской области

В Белгородской области за сутки погибли два мирных жителя, еще 12 человек обратились за медицинской помощью после атак, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Повреждения зафиксированы в десятках объектов в нескольких муниципалитетах.

Разрушения выявили в 19 населенных пунктах на территории семи муниципалитетов. Повреждены два многоквартирных дома, 19 частных домовладений, пять коммерческих объектов, один социальный объект, предприятие, объект связи, а также 30 транспортных средств.

В Белгородском округе в селе Нечаевка в результате атаки беспилотника на автомобиль погибли двое мужчин. Женщине оказана помощь в городской больнице № 2 г. Белгорода. Автомобиль поврежден, — написал Гладков.

Ранее Гладков заявил, что в результате ударов украинских дронов по региону пострадали шесть мирных граждан. В поселке Октябрьский от взрыва БПЛА водитель грузовика получил взрывную травму, а также слепое осколочное ранение грудной клетки и нижней конечности. В Шебекино при ударе БПЛА по жилым домам пострадала женщина, добавил губернатор.