Подросток и молодой парень пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область

Подросток и молодой парень пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область Гладков: два человека пострадали при атаке ВСУ на легковой автомобиль в Губкине

Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины атаковал коммерческий объект в городе Губкине Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. В результате детонации загорелся легковой автомобиль, в котором находились два человека — оба получили ранения и были госпитализированы.

Пожарными расчетами загоревшийся автомобиль потушен. Также повреждены коммерческий объект и семь легковых автомобилей, — уточнил губернатор.

Одна из пострадавших, 17-летняя девушка, по оценке медиков, находится в тяжелом состоянии. У нее открытая черепно-мозговая травма, открытые переломы ног и плеча.

У 20-летнего парня диагностировано осколочное ранение плеча. Пострадавших доставили в Губкинскую центральную районную больницу, где им оказывают всю необходимую помощь.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что при атаке ВСУ на Донбасс погибли два человека и еще четверо мирных жителей получили ранения. Трагедия разворачивалась сразу в нескольких населенных пунктах: Горловке, пригороде Мариуполя и поселке Старый Крым. В Калининском районе Горловки ударный беспилотник ВФУ унес жизни супружеской пары — женщины 1957 года рождения и мужчины 1954-го.