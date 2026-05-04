Финский премьер устроил нагоняй Зеленскому из-за «забредающих» дронов

Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины не имеют права залетать на территорию Финляндии, напомнил премьер-министр страны Петтери Орпо президенту Украины Владимиру Зеленскому после очередного инцидента. Встреча двух политиков и тяжелый разговор состоялись в Ереване, где проходит саммит Европейского политического сообщества, передает Yle.

Я подчеркнул, что Финляндия поддерживает Украину. <…> Тем не менее недопустимо, что нарушается воздушное пространство Финляндии, и что в него забредают дроны, — уточнил Орпо.

В воскресенье финское Министерство обороны сообщило об обнаружении неопознанного БПЛА неподалеку от границы с Россией. С конца марта местные власти неоднократно фиксировали нарушения воздушного пространства украинскими дронами. Беспилотники также залетали на территорию Эстонии, Латвии и Литвы.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков отмечал, что Евросоюз хочет показать США свою силу с помощью саммита по Украине в Армении. По его словам, таким образом европейские политики добиваются расширения сферы своего влияния. Парламентарий выразил мнение, что, проводя подобное мероприятие, Армения намерена обеспечить наименее болезненный для армянского населения разрыв экономических связей с бывшими странами СССР и расширить зону сотрудничества с Евросоюзом.