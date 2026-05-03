ОАЭ покинули одно из сообществ арабских стран

Объединенные Арабские Эмираты покинули Организацию арабских стран — экспортеров нефти (ОАПЕК), сообщила пресс-служба Альянса. Этот шаг произошел на фоне войны США и Ирана, закрытия Ормузского пролива и углубляющегося конфликта между Абу-Даби и Эр-Риядом.

Генеральный секретариат организации выражает признательность Объединенным Арабским Эмиратам за ту роль, которую они играли на протяжении всего периода своего членства, и за их активный вклад в поддержку совместной работы арабских государств в нефтяном и энергетическом секторе, — говорится в сообщении ОАПЕК.

ОАПЕК, в отличие от ОПЕК, не определяет производственную политику своих членов. При этом 1 мая ОАЭ уже вышли из ОПЕК, объяснив это несогласием с квотами на добычу. Теперь страна намерена наращивать производство в зависимости от рыночного спроса.

Как сообщает Axios, война США и Ирана спровоцировала «глубокий раскол» между Абу-Даби и Эр-Риядом. ОАЭ, изначально выступавшие против конфликта, теперь требуют довести его до конца, тогда как Саудовская Аравия, напротив, осознав масштаб ущерба своей экономике, настаивает на скорейшем прекращении боевых действий.

Ранее стало известно, что Россия в июне сможет увеличить нефтедобычу на 62 тыс. баррелей в сутки по сравнению с маем — до 9,762 млн. Это следует из коммюнике Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК). В мае максимальный разрешенный уровень добычи для РФ составлял 9,699 млн баррелей в сутки.